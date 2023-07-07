Украина ожидает четкого сигнала и "каких-то конкретных вещей" относительно приглашения ее в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО, который вскоре должен состояться в Литве. Идеальным было бы приглашение нашей страны в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в чешской Праге. Зеленский добавил, что Украина понимает, что могут быть сложности в получении объединенной поддержки всех партнеров Альянса.

"Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Я считаю, что это большой шанс показать смелость всего Альянса и его прочность", – подчеркнул президент.

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Он отметил, что Украина ожидает четкого сигнала и "каких-то конкретных вещей" относительно приглашения ее в НАТО. По словам Зеленского, на полях саммита будут решаться и другие важные вещи. В частности, будут обсуждаться определенные пакеты оборонной помощи для Украины.

"Мы должны сегодня аккумулировать всех лидеров Альянса, чтобы давить политически на РФ вместе", – сказал он.

Также глава государства уточнил, что планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом несколько вопросов. Кроме гарантий безопасности и членства в НАТО, речь идет о вопросах зерновой инициативы, освобождения украинских пленных из российского заключения и тому подобное.

"Много вещей, о которых мы будем говорить и, верю, будем иметь договоренности с президентом Турции", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент в очередной раз подчеркнул, что Украине нужен четкий сигнал, что она будет в Альянсе.

"Не о том, что дверь для нас открыта. Этого мало. А о том, что Украина будет (членом НАТО – УНИАН)", – сказал президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Как известно, саммит НАТО в Литве должен состояться 11-12 июля. Его проведут в Вильнюсе. Украина ожидает получить на саммите четкие и конкретные гарантии безопасности и ее будущего членства в Альянсе.

5 июля президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что, несмотря на интенсивные дискуссии между странами-членами НАТО, на саммите государства-участники блока смогут договориться о таких обязательства перед Украиной, которые не разочаруют Киев. Он также напомнил, что уже есть договоренность о создании совета Украина – НАТО.

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