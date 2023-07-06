Украина может стать стратегическим партнером – это пример сотрудничества США с Египтом, Израилем, Тайванем, Японией и другими странами, говорит эксперт.

В последние дни все больше стран выражают поддержку вступления Украины в НАТО и сообщают, что на саммите в Вильнюсе государства договорятся об обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют Киев. Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что речь может идти о стратегическом партнерстве.

"Есть заявления стран Запада и НАТО, которые свидетельствуют о том, что Украина после саммита НАТО останется довольной. Я могу предполагать, что речь идет о возможности стратегического партнерства – прямых соглашений между Украиной и ключевыми странами НАТО по военно-техническому сотрудничеству", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Снегирева, это может быть статус стратегического партнера, который позволяет постоянно получать военно-техническую помощь независимо от изменений в руководстве США.

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"Это пример сотрудничества США с Египтом, Израилем, Тайванем, Японией и другими странами. Если это будет – это станет победой", – резюмировал Снегирев.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США привержены политике открытых дверей НАТО. Однако решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься с согласия всех стран-членов после того, как в Украине проведут реформы, и наша страна будет отвечать всем требованиям блока.

Между тем Украина и Болгария подписали совместную декларацию относительно евроатлантической интеграции Украины во время визита в страну Владимира Зеленского. Согласно ей, София обязуется оказывать Киеву политическую поддержку в вопросах вступления в НАТО.

В то же время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз относительно предстоящего саммита в Вильнюсе. По его словам, Украину в НАТО не пригласят.

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