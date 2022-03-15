С рекордных 76% этот показатель снизился до 72%.

Из-за отсутствия решения о закрытие неба поддержка украинцами вступления страны в НАТО несколько сократилась.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинцев в условиях войны, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта.

"Поддержка вступления Украины в НАТО за последние 2 недели несколько сократилась с рекордных 76% до 72%", - говорится в данных опроса.

Отмечается, что основная причина этого – отсутствие решения о закрытии неба над Украиной, которого требуют почти 90% украинцев.

***Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.