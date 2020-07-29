Вузы не имеют права отказываться принимать документы освобожденных от ВНО абитуриентов - МОН

Если у поступающего в графе, где должна быть оценка ГИА, сделана запись "освобожден/а", эти графы не учитываются в общее количество предметов.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко отмечает, что высшие учебные заведения не имеют права отказывать в приеме документов от освобожденных от государственной итоговой аттестации абитуриентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга относительно предварительных результатов ВНО и начала вступительной кампании 2020.

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"Хотим дать окончательное разъяснение для поступающих о наличии или отсутствии в свидетельстве о полном общем среднем образовании оценок ГИА: ни одно заведение высшего образования не имеет права отказывать в приеме документов из-за записи "освобожден" или "освобождена", - подчеркнул он.

Витренко напомнил, что в соответствии с нормативными документами, средний балл приложения к указанному документу рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении и документах оценок. "Если у поступающего в графе, где должна быть оценка ГИА, сделана запись "освобожден", эти графы не учитываются в общее количество предметов", - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам завершения 2019/2020 учебного года (№ 3669), которым освободила выпускников школ от прохождения ГИА из-за эпидемии COVID-19.

Принятым законом устанавливается, что соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.

Как заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, закон не направлен на отмену ВНО, а лишь предусматривает возможность желающим самостоятельно принимать решение о прохождении ГИА в форме внешнего независимого оценивания. "ВНО остается основной возможностью поступления в высшие учебные заведения", - сказал он.

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