Эксперт утверждает, что 2020-й стал годом провальной работы почти всего правоохранительного сектора, основную нагрузку по всем ЧС и эпидемии несло МВД.

В минувшем году практически весь правоохранительный сектор демонстрировал провальную работу, коррупцию, внешнюю зависимость и непрофессионализм, а вся нагрузка по чрезвычайным ситуациям, эпидемии и обеспечению внутренней безопасности легла на МВД.

Речь об этом идёт в статье «Год крыс. Итоги работы правоохранительного сектора», опубликованной изданием KP.UA.

«2020-й стал примером полной дестабилизации как в обществе, так и в органах власти и политике. Полное обновление Кабмина, которое, кажется, до сих пор не завершилось, выборы, пандемия... ситуация на Востоке не меняется. В таких условиях атмосфера в правоохранительных органах критически важна, ведь их задача – удержать ситуацию в неких незримых рамках, поддерживающих существование самого государства. Но увы. Правоохранительные вопросы фактически полностью закрывает МВД. Остальные – либо дерибанят, либо работают на другое государство», - говорится в публикации.

Анализируя деятельности антикоррупционных органов, автор отмечает их ориентированность на внешние указания и настроенность на противостояние.

«Год принёс очередную порцию метаний между вопросами суверенитета и наставлениями Запада. Хоть в части посадки преступников у НАБУ в этом году (да как и прежде) особых результатов нет, эту брешь в своей деятельности они с лихвой компенсировали сомнительными нападками на Конституционных судей и представителей ОП. Заручившись поддержкой «конечных бенефициаров», АртемСытник почувствовал вседозволенность и давай «творить добро» на право и на лево. Но тут гораздо больше общего с банальной игрой в войнушки, чем с решением правовых вопросов», - подчеркнул он.

Что касается, ОГП, то эта структура также не отличилась результативностью работы: «Несмотря на то, что за 2020 сменилось два главы ведомства, все по-прежнему… бьётся в конвульсиях в попытке сделать что-то полезное, но все никак. И назначение Венедиктовой ничего не изменило (понятной дело – у каждого режима должен быть свой прокурор). Венедиктова пока продолжает наживать себе врагов и изображать независимость», - отмечается в статье.

По мнению автора, «провал работы СБУ» в значительной степени зависит от непрофессионализма главы службы.

«После прихода Баканова, кажется, структура просто самоустранилась. Все сложные операции проходят под контролем полиции. Конечно, о защите государственной безопасности силами СБУ, как должно, и раньше-то речи не было – коммерческая структура, частная охрана, вписанная в госсистему. А за последний год она и вовсе стала какой-то сломанной президентской игрушкой. Чего ещё ждать, когда во главу такой структуры ставят не какого-нибудь прожжённого генерала, а руководителя ООО «Студия Квартал-95»», - подчеркнул он.

Вместе с тем, в публикации отмечается, что МВД продемонстрировало завидную стабильность.

«Во многих вопросах Арсен Аваков стал опорой президенту. Как результат – все кризисы 2020 года тянуло на себе в основном МВД. Стабильность в ситуации с COVID удерживало именно это ведомство: начиная от беспорядков, которые сами по себе были опасны для здоровья людей, заканчивая пресечением незаконного заработка на распространении эпидемии и обеспечением борьбы с самой инфекцией. Среди позитивных сдвигов - патрульная полиция, уход в цифру, камеры видеофиксации нарушений скоростного режима и правил дорожного движения, а как следствие снижение количества ДТП. МВД хорошо проявило себя и в работе со стихийными бедствиями», - подчёркивается в статье.

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Автор: УНИАН