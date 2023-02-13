В городе также стало больше российских военных.

В оккупированном Северодонецке Луганской области резко увеличился уровень смертности. Кроме того, в городе растет количество российских военных.

Как заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк, "в городе все чаще появляются "гастролеры" – военные РФ в форме и переодетые в гражданские". Оккупанты селятся в частных домах города и в окрестных селах.

"Оккупанты пытаются отремонтировать более-менее уцелевшие многоэтажки, но больше это похоже на распил бюджетных средств", – отметил Стрюк.

Видео дня

Кроме того, в городе космические цены на продукты питания. Они в 2-3 раза выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики в ближайшие дни будут массово атаковать фронт на Луганщине. По его словам, из трех направлений – Белогоровка, Кременная, Сватово – именно в Сватово стабильная ситуация. На остальных направлениях горячо.

Кроме того, на оккупированных территориях Луганской области российские компании поглощают украинский бизнес и открывают свои представительства. На захваченных территориях региона продолжается монополизация бизнеса, а северодончане все чаще жалуются на пропавшее из квартир имущество.

Ранее на территории деоккупированного украинскими войсками села Луганской области задержали предателя, который во время прихода армии РФ поддержал оккупантов и занимался ремонтом вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: