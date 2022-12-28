В оккупированном городе находится около 8 тыс. гражданского населения, сейчас они ищут возможность перезимовать в ближайших селах.

В оккупированном Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, в городе отсутствует теплоснабжение, свет имеет только треть города, не работает канализация. Об этом глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Луганской области Александр Стрюк сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас ситуация остается достаточно сложной. Оккупационным властям не удалось подготовить Северодонецк к зимнему сезону", - отметил Стрюк.

По его словам, удалось организовать почасовую подачу воды за счет работы генератора на водозаборе, подать свет на треть города. Централизованная канализация не работает.

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"Ну и теплоснабжение в городе фактически отсутствует, за исключением одного микрорайона – там несколько домов, которые пытаются обогревать за счет запущенной вспомогательной котельной, в которую удалось подать газ. Но это все довольно опасно, поскольку ревизии сетей не происходило, учитывая почти 90% повреждений жилого фонда, все должно после себя иметь последствия, и они не предсказуемы", - подчеркнул председатель МВЦА.

По его информации, в Северодонецке остается около 8 тыс. гражданских.

"Это население имеет мигрирующий характер. Люди из пригорода, приближенных сел возвращаются обратно, пытаются перезимовать в частных домах. Потому что там есть колодцы, доступ к воде, где-то есть печи или котлы для отопления помещения...", - отметил Стрюк.

Он отметил, что выехать из Северодонецка на подконтрольную правительству Украины территории можно только объездными путями - через РФ, страны Балтии, Польшу.

Ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, на Луганщине начали принудительно предоставлять детям гражданство России. За отказ родителей увольняют и отказывают в социальных выплатах.

В то же время оккупанты начали разворовывать самое ценное в Северодонецке. Россияне вывозят с предприятия "Азот" оборудование и похищают из квартир горожан вещи.

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