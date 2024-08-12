Глава государства сообщил о государственных программах, которые будут направлены на интересы молодежи и повышение уверенности молодежи в жизни.

Жесткие обстоятельства войны не смогут лишить Украину целого поколения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время Украинского молодежного форума "Свободные мечтать".

"От имени нашего государства я могу пообещать, мне кажется, самое главное: Украина несмотря на жесткие обстоятельства войны не будет иметь потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям, и вернем безопасность государству, нашей украинской молодежи", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства подчеркивает, что будут обеспечены важные и фундаментальные потребности.

Видео дня

"Наши прекрасные замечательные поколения и уже ваши дети всегда будут иметь в Украине (возможность - УНИАН) как реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными прежде всего Украине, как обеспечить семью, как дать образование детям", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, он рассчитывает, что чиновники будут максимально внимательно относиться ко всем экономическим инициативам, которые могут реально поддержать государство и помогать внедрять такие инициативы.

"Также я прошу предлагать такие вещи, чтобы украинцы и украинки, особенно наши молодые поколения чувствовали больше уверенности в жизни. При этом уже сейчас, хоть и война, эта трагедия, еще продолжается. Но это важно внедрять именно сейчас", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня уже есть государственные программы, которые будут работать еще активнее в интересах молодежи.

"Первое: в существующей государственной программе еОселя будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% и уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий", - уточнил глава государства.

Вместе с тем, для украинцев в возрасте до 25 лет заработает новая программа грантов на собственное дело.

"Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с гранта в 150 тысяч гривен на первые проекты", - сообщил Зеленский.

В-третьих, по его словам, речь идет об образовании и образовательных грантах.

"С сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно, с правительством, будем увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи", - заявил президент.

День молодежи в Украине

Как сообщал УНИАН, праздник Международный день молодежи отмечают во второй декаде августа. Его дату установили на уровне ООН в 1998 году.

С недавних пор эта дата объединила и День молодежи в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: