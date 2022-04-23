По его словам, Божью заповедь никто не отменял, но следует понимать обязанности каждого украинца.

Украинцы уже два места уничтожают русскую армию, которая пытается захватить нашу страну. Некоторых людей беспокоит вопрос, считается ли грехом убийство врага.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью "Суспільному" объяснил, что нет обстоятельств, которые могли бы отменить Божью заповедь - "Не убей". И это касается также войны. В то же время следует понимать обязанности каждого украинца.

"Мы должны понимать, что защищать Родину – наш святой долг. Более того, наше естественное правило", – подчеркнул он.

Поэтому, добавил глава УГКЦ, мы должны защищать нашу землю. Для этого следует использовать такое же количество средств, какое и враги. Вместе с тем останавливать врага приходится даже ценой собственной жизни.

Поэтому украинцы имеют право и обязанность не только просить об оружии. Они могут брать ее в руки для того, чтобы остановить кровопролитную войну, которую против Украины начала Россия.

"Это действия, которых мы не хотели, потому что не мы пришли на чужую землю, не мы начинали эту войну, но нам предстоит ее закончить", – подчеркнул Святослав Шевчук.

Ранее митрополит Епифаний подчеркнул, что использование оружия, когда речь идет об обороне Родины, – не грех. Он убежден, что защита ближних от агрессии – гражданский долг, который имеет благословение Божие.

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