В условиях войны в Украине осталось множество мужчин призывного возраста, в том числе, студенты. Власти утверждают, что недостатка личного состава в рядах ВСУ нет, к тому же, хватает добровольцев, поэтому мобилизации можно не бояться. Однако, украинские мужчины пытаются понять, как выехать из Украины при военном положении.
УНИАН расскажет, можно ли выехать из Украины студенту в военное время.
Памятка для студентов - кто во время войны может покинуть Украину
Единственный вариант для учащихся, при котором они могут выехать за пределы своего государства, - это наличие документов, подтверждающих обучение в иностранном ВУЗе.
Кроме того, призыву не подлежат:
- соискатели профессионального высшего и высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.
Студенту нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета). Там ему выдадут:
- документ с отсрочкой от призыва;
- разрешение на пересечение границы.
Для того, чтобы без проблем выехать из Украины, учащийся должен иметь:
- загранпаспорт;
- документ, подтверждающий факт обучения за границей;
- разрешение на пересечение границы, полученное в территориальном центре;
- военный билет с отсрочкой от призыва.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки находятся на подконтрольных Украине территориях, поэтому проблем с посещением таких учреждений не возникнет.
Некоторое время назад советник главы офиса президента Алексей Арестович говорил о том, что в Раде идут дискуссии насчет того, чтобы ослабить мобилизацию. Однако, точного ответа Арестович не дал - для принятия такого решения властям нужно время.