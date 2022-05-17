Когда можно будет выехать из Украины мужчинам и могут ли студенты сейчас покинуть страну - узнайте в материале УНИАН.

В условиях войны в Украине осталось множество мужчин призывного возраста, в том числе, студенты. Власти утверждают, что недостатка личного состава в рядах ВСУ нет, к тому же, хватает добровольцев, поэтому мобилизации можно не бояться. Однако, украинские мужчины пытаются понять, как выехать из Украины при военном положении.

УНИАН расскажет, можно ли выехать из Украины студенту в военное время.

Памятка для студентов - кто во время войны может покинуть Украину

Единственный вариант для учащихся, при котором они могут выехать за пределы своего государства, - это наличие документов, подтверждающих обучение в иностранном ВУЗе.

Кроме того, призыву не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Студенту нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета). Там ему выдадут:

документ с отсрочкой от призыва;

разрешение на пересечение границы.

Для того, чтобы без проблем выехать из Украины, учащийся должен иметь:

загранпаспорт;

документ, подтверждающий факт обучения за границей;

разрешение на пересечение границы, полученное в территориальном центре;

военный билет с отсрочкой от призыва.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки находятся на подконтрольных Украине территориях, поэтому проблем с посещением таких учреждений не возникнет.

Некоторое время назад советник главы офиса президента Алексей Арестович говорил о том, что в Раде идут дискуссии насчет того, чтобы ослабить мобилизацию. Однако, точного ответа Арестович не дал - для принятия такого решения властям нужно время.

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