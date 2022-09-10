Она подчеркнула, что выезд женщин не ограничен и не будет ограниченным с 1 октября.

В Украине воинский учет для женщин будет добровольным для всех профессий.

Как пояснила заместитель министра Минобороны Анна Маляр во время брифинга, на это есть пока несколько оснований, поэтому в Минобороны и Генштабе это поддерживают, пишет 24 канал.

"Что касается подхода, то Генштаб и Минобороны занимают общую позицию – воинский учет для женщин должен быть добровольным", – подчеркнула Маляр. Видео дня

По словам Маляр, важно, чтобы один из родителей имел возможность выезда за границу, чтобы в случае опасности вывезти ребенка в безопасное место. Если и мужчина, и женщина будут на воинском учете, сделать это будет невозможно.

Поэтому, как подчеркнула Маляр, в Украине выезд женщин не ограничен и не будет ограниченным с 1 октября 2022.

Вместе с тем, что касается профессий женщин, то Маляр напомнила, что сейчас достаточно женщин состоят на учете ВСУ.

"По состоянию на сегодня они (ВСУ - УНИАН) не нуждаются в увеличении количества женщин, находящихся на воинском учете и профессии, которые сегодня необходимы. Речь о: медицине, пищевых специальностях и радиоэлектронике", – добавила Маляр.

Как сообщал УНИАН, воинский учет для женщин отсрочен еще на один год - до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

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