Нардеп уточнил, что сейчас потребности в мобилизации женщин нет, но Минобороны "резервирует" такие действия на будущее.

В Украине идут горячие дискуссии относительно воинского учета для женщин. Подробности будущих решений парламента по этому вопросу озвучил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "1+1".

"Авторы законопроекта предлагают, чтобы обязательность постановки на воинский учет оставалась лишь для тех женщин, которые имеют профессию медика, которая родственна с профессией военного медика. Все остальные категории женщин могут встать на воинский учет, если они имеют одну из тех военно-учетных специальностей или родственных профессий, которые содержатся в приказе Минобороны, сила которого отсрочена еще на год", - сказал он.

Вениславский уточнил на вопрос ведущей, что сейчас по законопроекту, рекомендованному для принятия ВР в первом чтении, обязательно должны становиться на воинский учет женщины-медики. Пока же постановка женщин-медиков на учет - добровольная.

Видео дня

Нардеп добавил, что обязанность защищать Родину не имеет гендера, поэтому женщины, которые находятся на воинском учете, имеют такие же ограничения, что и военнообязанные мужчины, например, запрет на выезд за границу.

По его словам, сейчас существует две идеи: первая - оставить обязательный учет для женщин-медиков, вторая - разрешить всем желающим женщинам становиться на воинский учет.

Вениславский уточнил, что пока потребности в мобилизации женщин нет, но Минобороны "резервирует" такие действия на будущее.

Как сообщал УНИАН, воинский учет для женщин отсрочен еще на один год - до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Вас также могут заинтересовать новости: