По словам женщины, в Симферополе наличие воды в домах зависит от расположения.

В оккупированном Россией Крыму наблюдается острая нехватка воды: в одни дома ее подают по графику, а в некоторых квартирах воды практически нет.

Об этом рассказала жительница Крыма Ольга, выехавшая из полуострова после его оккупации россиянами, передает Апостроф TV.

Читайте такжеКремль отреагировал на Поклонскую, предложившую Маску решить вопрос воды в КрымуПо словам украинки, в Симферополе наличие воды в домах зависит от расположения:

«То есть вода, то нет воды, потому что там, где жила я у родителей, это был третий этаж. Вода была практически всегда. До соседки на пятом этаже вода не доставала. У нее вода была только, когда был большой напор».

Она отметила, что в квартире их семьи также были проблемы: с утра вода текла коричневого цвета. Ее нужно было спускать полчаса, чтобы она стала более-менее чистой.

«Я общалась со своими приятельницами, подругами, которые живут в разных частях Симферополя. У кого-то вода строго по расписанию, у кого-то воду вообще не отключают. Тут вопрос, кому как повезло, кто где живет», – рассказала Ольга.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН