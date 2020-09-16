По его мнению, ситуация с проблемной подачей воды в краны домов – это преступление.

Оккупационные власти в Крыму делают все, чтобы ситуация с питьевой водой была еще хуже. Цель таких действий россиян - еще больше озлобить местное население.

Такое мнение высказал глава ЦИК Курултая крымских татар, крымскотатарский активист Заир Смедляев в эфире телеканала «Украина 24».

«Где-то вода есть, где-то нет. По моему мнению, действующая (российская оккупационная – ред.) власть в Крыму делает все, чтобы ситуация была еще хуже, чтобы люди были озлоблены. В новых домах, которые строят для приезжих россиян – там проблем с водой нет. А в домах, в которых и раньше жили жители Симферополя, Бахчисарайского района – там возникли проблемы», - отметил активист.

По его мнению, ситуация с проблемной подачей воды в краны домов – это преступление.

"Было нормальное водоснабжение, а тут враз его прекратили и из крана подают какую-то гадость, когда канализационные отходы попали в питьевой водопровод - это преступление», - заявил Смедляев.

Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму

11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что" намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Андрей Василюк