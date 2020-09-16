Оккупационные власти в Крыму делают все, чтобы ситуация с питьевой водой была еще хуже. Цель таких действий россиян - еще больше озлобить местное население.
Такое мнение высказал глава ЦИК Курултая крымских татар, крымскотатарский активист Заир Смедляев в эфире телеканала «Украина 24».
«Где-то вода есть, где-то нет. По моему мнению, действующая (российская оккупационная – ред.) власть в Крыму делает все, чтобы ситуация была еще хуже, чтобы люди были озлоблены. В новых домах, которые строят для приезжих россиян – там проблем с водой нет. А в домах, в которых и раньше жили жители Симферополя, Бахчисарайского района – там возникли проблемы», - отметил активист.
По его мнению, ситуация с проблемной подачей воды в краны домов – это преступление.
"Было нормальное водоснабжение, а тут враз его прекратили и из крана подают какую-то гадость, когда канализационные отходы попали в питьевой водопровод - это преступление», - заявил Смедляев.
Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму
- 11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».
- Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что" намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".
Почему в оккупированном Крыму не хватает воды
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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