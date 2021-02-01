Во Львове 1 февраля умер военный медик и миротворец Игорь Илькив.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.
"С глубокой грустью извещаем, что сегодня ушел из жизни заместитель Генерального директора нашего госпиталя по психологической реабилитации участников АТО и ООС - Илькив Игорь Петрович", - говорится в сообщении.
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По данным РБК-Украина, Илькив несколько дней боролся за жизнь после ДТП, произошедшего 29 января на объездной дороге Львова. Тогда на скользкой дороге произошло столкновение автомобилей Skoda и "ВАЗ". Водитель ВАЗа и ребенок-пассажир погибли на месте. А водитель Skoda и пассажирка ВАЗ оказались в больнице.
Илькив был участником боевых действий, полковником медицинской службы, миротворцем в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане, врачом Майдана, военным врачом на Востоке Украины.
Игорь Илькив - командир медицинской роты Северного территориального Управления Национальной гвардии Украины, полковник медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого, депутат Львовского областного совета 7-го демократического созыва.
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