ВНО по физике: в тестировании приняли участие более 22 тысяч человек

Результаты тестирования появятся на страницах участников до 17 июля.

Сегодня во внешнем независимом оценивании по физике приняли участие 22 тыс. 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, в пункты ВНО не допустили десять участников тестирования, из них двух – в связи с выявленными признаками острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по физике будут определены до 16 июля. Результаты появятся на страницах участников до 17 июля.

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Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по физике по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Следующее тестирование - по испанскому, немецкому и французскому языкам - состоится в понедельник, 6 июля. На следующий день, 7 июля, пройдет ВНО по английскому языку. Для входа на пункт проведения ВНО участникам нужен оригинал паспорта, ID-карты или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате ВНО. Электронная версия ID-карты в государственном приложения Действие для удостоверения личности использоваться не может.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 стартовала в безопасном режиме 25 июня тестированием по математике. Сессия продлится до 17 июля.

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