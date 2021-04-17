В ночь на 17 апреля умер писатель, лауреат Шевченковской премии и бывший нардеп Владимир Яворивский.
Об этом в Facebook сообщил писатель Василий Шкляр.
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"Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, бесподобным юмором, удивительной работоспособностью. После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел", – написал Шкляр.
Свои соболезнования выразила и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Яворивский раньше был членом ее партии.
Владимир Яворивский: что известно
- Первый сборник повестей и новелл "А яблоки падают..." издал в 1968 году. Писал короткую прозу и романы. Занимался журналистикой.
- Политическую карьеру Яворивский начал в коммунистической партии. В 1980-х официально отделился от правящей доктрины и стал поборником за суверенность Украины. Один из основателей Народного руха Украины.
- Был депутатом пяти созывов Верховной Рады.
- Владимир Яворский лауреат Шевченковской премии (1984 год), награжден орденом "За заслуги" II степени и орденом Христа Спасителя УПЦ КП. В 2016 году получил награду от Порошенко по случаю 25-летия Независимости Украины.
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