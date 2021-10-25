Молодые родители признаются, что к своему новому статусу еще привыкают.

Нацгвардеец Виталий Маркив, отсидевший три года в итальянской тюрьме по сфабрикованным Россией доказательствам, забрал новорожденного сына из роддома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Знакомьтесь, это юный Маркив Орест Витальевич", - сказал Виталий на пороге перинатального центра, показав десятку родных и друзей малыша.

Молодые родители признаются, что к своему новому статусу еще привыкают.

"Эмоции такие, что не с чем сравнить", - признается жена Маркива.

Говорят, что имя выбирали долго, и окончательно решили, что малыш будет Орестом, уже после его рождения.

"Решили дать ему украинское имя. Такое необычное", - рассказывает Виталий Маркив.

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Дело Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

3 ноября 2020 года Маркив был оправдан, а на следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива по делу о якобы "убийстве двух человек в Донецкой области". По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, РФ хочет ограничить передвижения Маркива по другим странам.

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным постановление Следственного комитета Российской Федерации о выдвижении "обвинения" Маркиву в убийстве и объявлении его в международный розыск.

Автор: Денис Прядко