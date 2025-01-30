В Киеве продолжается неистовая волна давления правоохранителей на городскую власть с целью ее дискредитации и для паралича жизнеобеспечения столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

"Продолжается неистовая волна давления правоохранителей на городскую власть. В последнее время она усилилась. Манипуляции и ложь, нарушение законных процедур, уголовные производства по надуманным основаниям – все это делается с целью дискредитации власти столицы и ради паралича жизнеобеспечения города. 2024 год стал особенно показательным. В следственных действиях в отношении представителей власти Киева задействованы без исключения все силовые структуры Украины. В частности, общегосударственные, городские и правоохранители из других областей страны. Эта деятельность уже превратилась в репрессивную", – заявил Виталий Кличко.

Он сообщил, что за прошлый год в Киеве провели более 200 обысков, 400 выемок документов, более 500 допросов, вручили около 100 подозрений. Обыски проводятся не только на рабочих местах представителей городской власти, но и дома, в их автомобилях и у их родных.

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"И происходит это во время войны, когда бесконечными обысками останавливают работу коммунальных предприятий, деморализуют сотрудников", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко заметил, что подавляющее большинство этих дел даже не доходят до суда.

"При этом все эти шоу широко освещаются в СМИ, где людей без решения суда уже называют виновными. До суда доходят единицы дел! Так для чего тогда устраивают детективные представления, как не с целью очернить и дискредитировать?! И почему так цинично поступают правоохранители? потому что им дали команду и пообещали, что они не будут нести ответственность по закону, который сами нарушают?" – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что в столице работают департамент противодействия коррупции, департамент внутреннего финансового аудита и контроля и ряд других органов, которые следят за законностью и предупреждают факты коррупции. Городская власть также сотрудничают с правоохранительными органами.

"Департаменты предоставляют все документы, которые запрашивают правоохранительные органы. Мы открыты для сотрудничества и никого покрывать не будем. Но все нужно делать по закону, а не только ради заголовков в СМИ!" – заявил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что с 2019 года против киевской власти было открыто более 1000 дел, из которых только несколько дошли до суда. Другие же развалились, потому что были сфабрикованы.