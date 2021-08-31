Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International.

В октябре 2021-го года стартует конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников. Генеральный партнер мероприятия уже шестой год подряд - группа "Метинвест".

Конкурс пройдет в два этапа: первый, региональный, состоится в октябре-ноябре 2021-го, а второй, всеукраинский, - в апреле-мае 2022 года.

Соревнования в этом году состоятся по 18 компетенциям, из них 12 – для учащихся учреждений профобразования и квалифицированных работников и 6 – для школьников. Суть задач - продемонстрировать свои практические навыки за определенный промежуток времени.

Читайте также"Метинвест" поддержал безопасность на ДонетчинеВ этом году "Метинвест" выступил инициатором проведения дополнительных проектов, чтобы популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования. Так, участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

Школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге уже в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft, то есть попробовать себя в рабочей профессии.

Как рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, компания стала партнером WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса в 2016 году. По его словам, за 15 лет работы "Метинвест" направил на сферу образования 180 млн грн, при его поддержке внедрены десятки профессиональных и образовательных стандартов. Также Рыженков упомянул, что компания строит первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

"Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране", - подчеркнул гендиректор "Метинвеста".

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В нашей стране конкурс проводится с 2016 года.

Автор: Григорий Бондарь