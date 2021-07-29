Ранее День молодежи отмечался в последнее воскресенье июня.

Президент Владимир Зеленский установил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа - в Международный день молодежи.

Как передает пресс-служба Офис главы государства, президент подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

При этом утратил силу указ президента Украины от 22 июня 1994 года №323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня.

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Автор: Константин Гончаров