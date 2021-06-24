В конце июня выпускники 9 и 11 классов навсегда попрощаются со школой.

В конце июня наступает очень волнительная пора для 9-классников и 11-классников, а также их родителей. Все школьные экзамены уже позади, книжки сданы в библиотеку и разобран портфель. В последние дни июня выпускники, их учителя и родители собираются, чтобы попрощаться со школой навсегда. Когда и как будут проходить выпускные в 2021 году - читайте в нашей статье.

Когда в Украине пройдут выпускные в 2021 году

Официального графика выпускных вечеров в Украине нет. В каждой школе выпускники сами решают, когда провести торжество. Однако традиционно важнейший школьный праздник отмечается в последние выходные июня.

Самые популярные даты для выпускного в этом году — 26, 27 и 28 июня. В большинстве школ до 30 числа выпускникам должны выдать аттестаты. В некоторых учебных заведениях праздник отметят 2 или 3 июля.

Особенности проведения выпускных в 2021 году

Как и любые мероприятия, школьные выпускные будут проводиться в условиях карантинных ограничений. Все участники торжества должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Некоторые школы ограничат доступ зрителей или родителей на выпускной.

Чтобы минимизировать риски заражения, отпраздновать этот день можно на природе или пикнике. Вне зависимости от того, какой формат праздник выберет школа, торжество запомнится выпускникам и их родителям на всю жизнь.

Ранее УНИАН делал подборку самых лучших и искренних поздравлений с выпускным.

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Автор: Екатерина Пулатова