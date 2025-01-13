Решение правительства позволяет не информировать полицию в случае ДТП с участием только двух транспортных средств.

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, что связано со вступлением в силу новой редакции закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Соответствующее постановление от 10 января 2025 г. № 19 опубликовано на Правительственном портале.

Решение Кабмина позволяет не информировать полицию в случае наступления контактного (имеется столкновение) дорожно-транспортного происшествия с участием только двух транспортных средств. Это возможно при условии причинения вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, непричинения вреда жизни и здоровью физических лиц, отсутствия у водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, влияния лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции, а также при условии достижения согласия таких водителей относительно обстоятельств совершения ДТП.

"Такие водители имеют право без привлечения соответствующих подразделений Национальной полиции совместно составить для предоставления страховщику сообщение о дорожно-транспортном происшествии в бумажной или электронной форме по форме и в соответствии с инструкцией, утвержденных Моторным (транспортным) страховым бюро. После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о наступлении ДТП", - говорится в постановлении Кабмина.

Видео дня

ДТП в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 января в Киеве произошло серьезное ДТП. В результате аварии погибли два человека, есть пострадавшие. Инцидент произошел на Столичном шоссе, что в Голосеевском районе Киева.

На дороге столкнулись минивэн и маршрутный автобус Mercedes-Benz. Среди травмированных - водитель и семь пассажиров автобуса. Трех человек госпитализировали, среди них ребенок 6 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: