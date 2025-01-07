Соответствующее решение было принято на заседании 7 января.

Кабинет министров Украины уволил Руслану Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов по вопросам европейской интеграции. Как проинформировала пресс-служба правительства, соответствующее решение было принято на заседании 7 января.

Накануне в Минветеранов сообщили, что направили в Кабмин документы на ее увольнение в связи с обнародованной в соцсетях информацией о "неэтичном поведении":

"6 января в социальных сетях и медиа была обнародована информация о неэтичном поведении относительно государственного служащего в Министерстве по делам ветеранов Украины. Министерство категорически осуждает поведение, унижающее честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.п. и никакие обстоятельстве не могут быть оправданием".

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Также отмечалось, что руководство Минветеранов назначило служебную проверку с целью выявления фактов и обстоятельств, указанных в обнародованной информации.

Известный волонтер и экс-военный Евгений Шибалов 6 января на своей странице в Facebook заявил, что уволился из Минветеранов из-за унижений со стороны руководства.

"…За неполные полгода из вдохновляющих мотивационных речей руководства я узнал о себе много интересного. В частности, что я: "дол***б", "ни**я не делаю", "занимаюсь какой-то х***ой", "усомнил себя до**я экспертом", "вместо работы только пиарюсь и продаю себя"…А! И что у меня "мягкий х**". За последнее было особенно обидно, конечно. Это, во-первых, неправда. Во-вторых, даже если бы это и было правдой, откуда бы им знать, если у нас чисто рабочие отношения? В-третьих, идя на госслужбу, я наивно считал, что оплаченное налогоплательщиками рабочее время должностных лиц должно тратиться на нечто иное, чем обсуждение моего х**. Держался я сколько мог", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин назначил уволенных руководителей Киевской и Полтавской областных военных администраций Руслана Кравченко и Филиппа Пронина на новые должности.

А министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

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