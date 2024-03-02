Обучение будет проходить в 7 учебных заведениях в нескольких областях при содействии представительства ЕС.

В украинских профтехучилищах введут обучение операторов гражданских дронов, в этом году такая программа будет введена в семи училищах нескольких областей.

Как рассказал заместитель министра образования по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний, это пилотный проект, в котором Украине помогает представительство ЕС.

"Преподаватели первых заведений учились за средства наших партнеров как на операторов дронов, так и в целом - как с ними обращаться и как это преподавать. Эти заведения уже получили дроны и соответствующее материальное оборудование... Есть у нас другие заведения, которые постепенно вводят такие курсы как в формате кружковой работы, так и в формате повышения квалификации", - сказал Завгородний.

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Он отметил, что эта профессия предусматривает навыки оператора именно гражданских дронов и применение их в тех или иных условиях в различных профессиях. Заместитель министра отметил, что гражданские дроны используются, в частности, в строительстве, аграрном секторе, топографии, также в кинематографе и вообще в медиа. Поэтому во многих профессиях вводятся такие навыки.

При этом Завгородний отметил, что в ближайшем будущем в Украине введут и обучение управлению военными дронами.

"Обучение на тех же FPV-дронах будет входить в общеобразовательную программу защиты Украины, и этому будут обучать всех соискателей образования и в школах, и в учреждениях профтехобразования, и в колледжах тоже. Такое будет с сентября", - сказал он.

Применение дронов в Украине

Вчера, 1 марта, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в профтехучилищах введут новую учебную программу - "Оператор гражданских дронов", и в этом году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

Ранее Федоров рассказал, что среди беспилотников, которые сегодня применяются украинскими воинами на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства.

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