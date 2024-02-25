В прошлом году производство БПЛА в Украине выросло в 120 раз.

Среди беспилотников, которые сегодня применяются украинскими воинами на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024".

"В Украине сегодня рождаются технологии, которые меняют ситуацию на поле боя, которые являются по сути написанием современных доктрин в режиме реального времени. Это стиль нашей войны сегодня – изобретать такие продукты... Вы видите несколько продуктов, которые были произведены в 2022-2023 годах в Украине, их не существовало вообще до этого, то есть украинцы способны быстро находить ответы на вопросы, которые возникают на поле боя", – сказал он.

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По словам Федорова, важным является то, что технологии не только защищают жизнь украинцев на поле боя и являются асимметричным ударом по врагу, они также привлекают внимание всего мира к войне в Украине.

"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% сегодня всех БПЛА, которые используются на поле боя, это БПЛА, которые производятся в Украине. Только за прошлый год мы приняли более 20 нормативно-правовых актов, которые создали лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире именно в Украине", – отметил вице-премьер.

По словам Федорова, в прошлом году производство БПЛА в Украине выросло в 120 раз, а контрактов на закупки было заключено более 300 тысяч. И в этом году масштабирование этого процесса будет продолжаться.

"Все понимают, что скорость и реакция крайне важны, чтобы асимметрично побеждать на поле боя, потому что у нас никогда не будет столько людей, сколько есть в РФ. Но у нас есть 300 тысяч инженеров, у нас есть 200 компаний, которые производят только БПЛА, и в каждой сфере эти компании появляются почти ежедневно. И это наше преимущество, которое нужно масштабировать", – подчеркнул Федоров.

По его словам, вся правительственная команда уже работает над поставленным президентом планом по производству более миллиона дронов в этом году. Только в январе и феврале были заключены контракты на изготовление сотней тысяч беспилотников.

"Эта цель будет в этом году выполнена: только FPV будет больше миллиона, а вообще по каждому направлению – не только FPV, а и разведывательные самолеты, ударные коптеры, дальнобойные камикадзе, и лодке, и наземные платформы, и РЭБ, – всего этого будет в этом году больше", – отметил министр.

Федоров добавил, что также сейчас заключаются первые контракты на производство роботизированных систем, которые позволяют делать эвакуацию, минировать и разминировать.

"Технологии плюс смелость украинских воинов – это наша формула победы", – отметил он.

Применение дронов в Украине

Недавно стало известно, что украинские дроны будут оснащены искусственным интеллектом-Украина подписала соответствующий меморандум с немецкой компанией о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

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