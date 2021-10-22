По словам Алексея Данилова, такое решение будет принимать правительство и соответствующие органы.

В Украине с понедельника все школы должны пойти на каникулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совбеза.

По его словам, из-за обращения аппарата СНБО в Минобразования приняли решение с понедельника большинство всех высших учебных заведений перевести на каникулы.

"Мы считаем, что с понедельника все школьники, все школы Украины должны быть отправлены на каникулы", - заявил Данилов.

Он уточнил, что возможно это не будет касаться детей, которые учатся в 1-4 классах.

"Это решение будет принимать Кабмин и соответствующие органы, но от нас большая просьба - максимально придерживаться маскового режима и других правил...", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Как сообщал УНИАН, из-за ухудшения эпидситуации 13 октября Министерство образования и науки по инициативе Минздрава рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Обычно каникулы длились с 25 до 31 октября.

В Киеве с завтрашнего дня, то есть с 23 октября, школьники уходят на осенние каникулы. Выйдут ли школьники учиться после двух недель, будет решаться позже, учитывая дальнейшую ситуацию в городе с распространением коронавируса.

Автор: Антонина Доломанжи