В Украине с понедельника все школы должны пойти на каникулы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совбеза.
По его словам, из-за обращения аппарата СНБО в Минобразования приняли решение с понедельника большинство всех высших учебных заведений перевести на каникулы.
"Мы считаем, что с понедельника все школьники, все школы Украины должны быть отправлены на каникулы", - заявил Данилов.
Он уточнил, что возможно это не будет касаться детей, которые учатся в 1-4 классах.
"Это решение будет принимать Кабмин и соответствующие органы, но от нас большая просьба - максимально придерживаться маскового режима и других правил...", - подчеркнул секретарь СНБО.
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Как сообщал УНИАН, из-за ухудшения эпидситуации 13 октября Министерство образования и науки по инициативе Минздрава рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Обычно каникулы длились с 25 до 31 октября.
В Киеве с завтрашнего дня, то есть с 23 октября, школьники уходят на осенние каникулы. Выйдут ли школьники учиться после двух недель, будет решаться позже, учитывая дальнейшую ситуацию в городе с распространением коронавируса.