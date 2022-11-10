Он даст возможность привлечь судебного эксперта, получить его заключение и отстроить жильё.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит гражданам нанять эксперта для оценки убытков от разрушенной в результате российской агрессии недвижимости, а затем требовать от государства компенсацию.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Александр Дубинский. По его словам, это важно, потому что сейчас государство пытается установить некий предельный порог компенсаци.

"Сейчас чиновники хотят установить порог для сумм таких компенсациий, будь то гараж на 30 метров или большой дом. Наблюдается попытка всех уравнять и заплатить максимум по 20-30 тысяч долларов, создавая таким образом условия, чтобы люди не восстанавливали своё жильё, а уехали куда-нибудь собирать клубнику. Этого нельзя допустить", – считает нардеп.

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Он добавил, что законопроект даст возможность привлечь судебного эксперта, получить его заключение и отстроить жильё за реальные деньги, которые можно будет потребовать у государства.

"Сегодня без актов оценки пострадавшие даже за свой счёт не могут временно залатать дыры в домах. Ведь нет акта оценки - не будет компенсации в будущем", – объяснил Дубинский.

Кроме того, этот законопроект позволит расширить перечень специалистов, делающих оценку.

"Соответственно, все пострадавшие смогут быстрее провести ремонт поврежденного жилья и иметь все необходимые документы для возмещения государством средств для восстановления поврежденного жилья", – заявил Дубинский.