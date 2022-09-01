Петр Андрющенко отметил, что только первые и одиннадцатые классы вынуждены прийти на классный час, чтобы выслушать "как надо родину любить".

В оккупированном Мариуполе сегодня захватчики не смогли открыть школы.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

По его словам, 1 сентября в Мариуполе провалено.

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"Не сюрприз. Школы не открыты. Никаких "первых" или "последних" звонков. Все дети по домам. Только первые и одиннадцатые классы вынуждены прийти на классный час, чтобы выслушать "как надо родину любить". Настоящий День знаний в Мариуполе. Знаний о том, что Россия приносит лишь разрушения и смерть. Что коллаборанты и оккупанты могут только хорошо врать. Что русский язык и культура в школах приносит угрозу "помощи и освобождения" от России", - написал Андрющенко.

В эфире информационного телемарафона он детализировал, что учебный процесс в оккупированном Мариуполе фактически не начался, поскольку среди 16 анонсированных школ, которые должны были бы открыться, по меньшей мере 5 школ не готовы, поскольку до сих пор не имеют даже крыш, а те школы, которые они считают готовыми, не имеют окон, в них нет условий для обучения.

В то же время несколько школ в оккупированном Мариуполе, где все же состоялись линейки для первоклассников, охранялись российскими военными.

"При входе в школу идет осмотр личных вещей, даже у школьников разглядывают, что они там в портфелях принесли. То есть боятся", - рассказал советник мэра.

Андрющенко добавил, что коллаборанты и оккупанты пришли в первый класс школы №65 в Центральном районе для хороших фото. "Депутат госдумы - куратор по Мариуполю Саблин - приперся с пистолетом. А вдруг кто-то из первоклашек окажется из "Правого Сектора" или "Азова", достанет из рюкзака винтовку и убьет?", - прокомментировал он.

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