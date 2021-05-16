Подростка разыскивали со вчерашнего дня. Он ушел из дома после ссоры с родственниками.

На окраине города Ананьев Одесской области обнаружен повешенным 14-летний мальчик.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, жителя Ананьева Никиту Чуприна разыскивали со вчерашнего вечера. Подросток около 18:00 после ссоры с родными вышел из дома и пропал.

Сегодня, 16 мая, его обнаружили на окраине Ананьева повешенным.

«Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика в петле. Внешних следов насильственной смерти на его теле нет», - сообщили в полиции.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»). В рамках уголовного производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин трагедии.

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Автор: Лариса Козовая