Катерина Черновол

Родители ребенка согласились на донорство органов.

В Одесской области 13-летний подросток посмертно подарил второй шанс на жизнь пяти людям. Его родители согласились на донорство после констатации смерти мозга у ребенка.

"13-летнего мальчика из Одесской области 28 ноября госпитализировали в Захаровскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. 4 декабря медики диагностировали смерть мозга. После сложного решения его родители согласились на донорство", – рассказали в Одесской областной государственной администрации.

Долгожданную трансплантацию провели пяти реципиентам:

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легкие пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;

сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области;

почки – 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области;

печень – 17-летняя девушка из Киева.

Отмечается, что операции были проведены специалистами Института сердца, "Охматдета", Киевского центра нефрологии и Западноукраинского специализированного центра во Львове.

"Все трансплантации прошли успешно, пациенты в стабильном состоянии. Лечение финансируется государством в рамках Программы медицинских гарантий. Искренние соболезнования родным мальчика и огромная благодарность за их благородный выбор, который спас пять жизней", – добавили в Одесской ОГА.

Уникальные операции в Украине

Летом 2024 года в Киеве провели уникальную операцию по спасению бойца ВСУ. Мужчина получил тяжелое ранение в грудную клетку, когда помогал забирать тела погибших под Бахмутом. Вражеский снаряд пробил его легкое и остановился в сердце. Врачи спасли защитника, но оставалась опасная проблема – отверстие в сердечной артерии, через которое кровь попадала в полость сердца, что создавало серьезную угрозу для жизни.

В апреле львовские детские нейрохирурги удалили часть полушария мозга 4-летней Рэйчел Гриббен из Северной Ирландии, чтобы избавить тяжелых судорожных приступов, которые несли угрозу жизни и сдерживали развитие ребенка.

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