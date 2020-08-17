В Одессе продавец мороженного получил 17 тысяч гривень штрафа за работу без маски

Продавец утверждает, что в тот вечер продал мороженое, не надев защитную маску, только одному человеку.

Приморский районный суд Одессы оштрафовал на 17 тысяч гривень продавца мороженного, работавшего в курортной Аркадии без защитной маски.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления указанного суда, принятого на прошлой неделе.

Отмечается, что суд рассмотрел материалы дела, поступившего из Шевченковского отделения полиции Одессы.

Согласно постановлению, нарушение зафиксировано 30 июня примерно в 20:05 на Аркадийской аллее. Нарушитель в киоске продавал мороженое без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Правонарушитель в судебном заседании свою вину не признал. Он заявил, что в тот вечер продал мороженое, не надев защитную маску, только одному человеку, так как снял маску из-за того, что отходил за товаром на другую «точку».

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Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что мужчина нарушил ограничения, предусмотренные постановление Кабинета министров Украины «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Отмечается, что виновность гражданина подтверждается протоколом об административном правонарушении, а также видеозаписью, приложенной к материалам дела.

Таким образом, продавец оштрафован на 17 тысяч гривень.

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Автор: Лариса Козовая