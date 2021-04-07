В Одессе задержали полицейского, который требовал у веб-модели 600 долларов ежемесячно.
Читайте такжеТребовал 365 тысяч гривень чиновник Львовской областной госадминистрации попался на взяткеКак проинформировали в Национальной полиции Украины, в Управление внутренней безопасности одесской полиции обратилась заявительница и сообщила о систематическом вымогательстве у нее денег.
Отмечается, что 33-летняя женщина пожаловалась на одного из сотрудников местной полиции, который вымогает у нее деньги. Как выяснилось, к преступлению причастен теперь уже бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области.
Взятку 25-летний злоумышленник вымогал у женщины, которая работала веб-моделью. За указанную сумму он обещал, что не станет привлекать ее к ответственности за изготовление и распространение порнографической продукции в сети Интернет. Ежемесячно на банковские карточки родных или знакомых полицейского заявительница должна была перечислять 600 долл.
По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
На текущей неделе после получения фигурантом очередного перевода в размере 600 долл. он был задержан.
Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
В Одессе задержали полицейского: что еще известно
Как сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в Николаеве, задержали оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Одесской области.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, получении взятки, а также избрании меры пресечения.
Кроме того, проверяется возможная причастность других сотрудников правоохранительных органов к совершению указанного преступления.
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