За взятку он обещал не привлекать женщину к ответственности за распространение порнографической продукции в сети Интернет.

В Одессе задержали полицейского, который требовал у веб-модели 600 долларов ежемесячно.

Читайте такжеТребовал 365 тысяч гривень чиновник Львовской областной госадминистрации попался на взяткеКак проинформировали в Национальной полиции Украины, в Управление внутренней безопасности одесской полиции обратилась заявительница и сообщила о систематическом вымогательстве у нее денег.

Отмечается, что 33-летняя женщина пожаловалась на одного из сотрудников местной полиции, который вымогает у нее деньги. Как выяснилось, к преступлению причастен теперь уже бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области.

Взятку 25-летний злоумышленник вымогал у женщины, которая работала веб-моделью. За указанную сумму он обещал, что не станет привлекать ее к ответственности за изготовление и распространение порнографической продукции в сети Интернет. Ежемесячно на банковские карточки родных или знакомых полицейского заявительница должна была перечислять 600 долл.

По данному факту открыто производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На текущей неделе после получения фигурантом очередного перевода в размере 600 долл. он был задержан.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В Одессе задержали полицейского: что еще известно

Как сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в Николаеве, задержали оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Одесской области.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, получении взятки, а также избрании меры пресечения.

Кроме того, проверяется возможная причастность других сотрудников правоохранительных органов к совершению указанного преступления.

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Автор: Лариса Козовая