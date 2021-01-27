В Одессе из-за непогоды учащиеся 5-11 классов завтра могут перейти на дистанционную форму обучения.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соответствующее решение принял Департамент образования и науки Одесского городского совета.
Отмечается, что учащиеся начальной школы (1-4 классов) завтра обучаются очно.
"«Но, если кто-то из родителей пожелает оставить ребенка дома, это не будет нарушением. Решение по форме обучения 5-11 классов принимает каждое учебное учреждение самостоятельно», - сообщили в мэрии.
Если родители по собственной инициативе захотят оставить ребенка дома из-за погодных условий, они должны уведомить об этом классного руководителя.
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Как добавили в пресс-службе со ссылкой на синоптиков, завтра в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается снегопад, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега.
«В связи с этим в Одессе установлен «красный» уровень опасности (самый высокий – УНИАН)», - уточнили в пресс-службе.
Непогода в Одессе
- Сегодня в Одессу из-за непогоды временно запрещен въезд большегрузных автомобилей.
- Из-за падения деревьев в городе произошли обрывы электрических проводов, повреждены автомобили.
- Власти просят горожан без особой нужды не выходить на улицу и не выезжать на личном автотранспорте.
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