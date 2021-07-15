Участники акции подозревают, что неизвестные с флагом ЛГБТ - это нанятые кем-то провокаторы, цель которых спровоцировать агрессию у участников акции.

На акции по случаю отставки министра внутренних дел Арсена Авакова неизвестные пытались устроить провокацию.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Двое молодых людей в медицинских масках стали неподалеку участников акции, держа флаг ЛГБТ. Когда активисты пришли выяснить, какую организацию они представляют и кто они такие, молодые люди просто отмолчались.

Участники акции подозревают, что это нанятые кем-то провокаторы, цель которых спровоцировать агрессию у участников акции.

Следует отметить, что на этой акции также присутствуют люди из ЛГБТ-движения Киева. Они говорят, что не знают этих двух парней и никогда не видели на своих акциях.

Впоследствии участники акции за отставку Авакова пытались повторно выяснить, кто эти люди. И те отреагировали достаточно агрессивно: в частности, один из них пытался помешать тому, чтобы его снимали на мобильный телефон.

Полиция продолжает их очень тщательно охранять, хотя сейчас уже никто на них не обращает внимания.

Надо отметить, что правоохранители приняли беспрецедентные меры безопасности в связи с акцией. Полиция перекрыла движение транспорта от перекрестка Липской/Филиппа Орлыка в направлении улицы Богомольца, чего не было на многочисленных акциях у министерства ранее.

Также квартал, где находится министерство, полностью оцеплен полицией. Всех пропускают только после осмотра вещей - сумок, рюкзаков.

Количество полиции в разы больше количества участников акции

Отставка Авакова: что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

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Автор: Дмитрий Хилюк