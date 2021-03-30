Сотрудничество "Метинвест Политехники" с ведущими украинскими и зарубежными учебными заведениями создаст для студентов возможности получить двойные дипломы.

Группа "Метинвест" в рамках образовательных инициатив принимает участие в создании первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника".

Это - вуз с профессиональными преподавателями, современными образовательными программами и технологиями, дипломами о высшем образовании по аккредитованным специальностям и возможностью бесплатного обучения. Абитуриенты смогут в него поступить уже в 2022 году.

Отмечается, что реализовать в полном объеме инициативы на базе государственных вузов невозможно. В университете "Метинвест Политехника" будет симбиоз теории и практики, современных программ обучения и высокотехнологичной лабораторной базы.

Так, международные корпорации Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo помогут создать и оснастить современную лабораторную базу вуза, а IT-инфраструктуру нового высшего учебного заведения разработает Microsoft.

Читайте такжеВ Мариуполе нашлись недовольные планами на строительство сверхсовременного вуза - СМИ призвали их "не возвращаться в СССР"Кроме того, в вузе будет создана система онлайн-обучения, в частности, и для повышения квалификации сотрудников группы "Метинвест". Также университет получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

В разработке учебных программ принимают участие доктора и кандидаты наук, они учитывают современные требования бизнеса и лучшие мировые практики.

Ректор университета "Метинвест Политехника" Александр Поважный подчеркнул, что вуз откроет новые возможности для молодых людей из Мариуполя и других городов страны и зарубежья, желающих получить востребованное инженерно-техническое образование международного уровня.

Уже сформирован первоначальный штат университета, получены лицензии по последипломному образованию по специальностям «Металлургия», «Гражданская безопасность», «Компьютерные науки», «Горное дело», «Экономика», «Материаловедение». По двум специальностям из списка сотрудники предприятий компании уже проходят курсы повышения квалификации.

Начиная с третьего курса, часть учебного процесса будет проходить в аудиториях, а часть – на производственных площадках "Метинвеста". Лучшие студенты смогут получать именные стипендии и стажироваться в Украине и за рубежом.

Депутат горсовета Нина Воробей уверена, что данный вуз вернет прежнее, престижное отношение к инженерным профессиям.

"Открывая негосударственный прогрессивный технический университет со своим преподавательским составом, современными образовательными программами, технологиями и лабораториями, бесплатным обучением для украинских студентов – мы добавляем катализатор, генерируем у нового поколения интерес к инженерным профессиям", – подчеркнул гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Автор: Иван Бойко