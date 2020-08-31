31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации возле парламента произошли столкновения. Погибли четверо бойцов Нацгвардии - Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина и Богдан Дацюк.

Под Верховной Радой почтили память нацгвардейцев, которые в 2015 году погибли во время беспорядков у здания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии, кроме родственников и близких погибших, приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие высокопоставленные лица.

Вместе с родителями погибших присутствующие почтили память нацгвардейцев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске на здании Верховной Рады.

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После этого мероприятия его участники на Соломенской площади возложат цветы к Мемориалу мужества, верности, героизма работников МВД Украины и мемориальных плит, где увековечены имена погибших правоохранителей.

Беспорядки под Радой в 2015 году

31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные лица начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина и Богдан Дацюк. Еще около 150 человек пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения теракта.

По подозрению в применении гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Сергей Крайняка.

Кроме того, подозрения в уголовном производстве относительно событий 31 августа были объявлены членам ВО "Свобода" Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.

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Автор: Антонина Доломанжи