В Киеве пара бездомных решила полностью изменить свою жизнь к лучшему. Они получили новые паспорта, собираются жениться и найти приличную работу.
Об этом сообщили в Святошинской РГА.
Их обнаружили сотрудники управления социальной защиты населения во время патрулирования.
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«В бурные времена переехал в город Киев. Документы остались на неподконтрольной территории, поэтому с трудоустройством постоянно возникали трудности. Хотя у него два высших образования – преподаватель иностранных языков и строитель».
Неравнодушных просят откликнуться и помочь паре с трудоустройством.
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