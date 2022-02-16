Владелец хочет за такое помещение $20,5 тыс.

В Киеве продают смарт-квартиру общей площадью 13 кв. м за $20,5 тыс. (более 584 тыс. грн по актуальному курсу).

Судя по снимкам, квартира в плохом состоянии и загромождена старыми вещами. Стены не окрашены и без обоев, кое-где обдертые вплоть до кирпича, а санузел не отделен стеной и расположен у входной двери.

Объявление выложено на сайте OLX. Его автор сообщает, что квартира расположена на первом этаже кирпичной "хрущевки", а среди ее преимуществ отмечает:

минимальные затраты на коммунальные услуги;

новые металлопластиковые окна;

готовность квартиры "к дизайнерским воплощениям будущего владельца";

удобную транспортную развязку.

Впрочем, "убитые" квартиры в Киеве не только продают, но и сдают в аренду. Например, за 5000 грн в Дарницком районе предлагают в аренду небольшую однокомнатную квартиру. "Квартира теплая, уютная, светлая. Нет холодильника и стиральной машины! Огромное преимущество квартиры – это закрытый тамбур с окном, по сути еще одна комната", – говорится в объявлении.

А за четыре тысячи гривен предлагают арендовать квартиру площадью всего 23 кв м. Без всей необходимой мебели, без ремонта. На кухне есть электрическая плита, бюджетная мойка. В комнате установили диван. Квартиру при этом сдают лишь для одного человека.

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