Скульптура интерактивная: к ней можно прикоснуться и почувствовать сердцебиение.

В Киеве открыли мини-скульптуру, посвященную выдающемуся хирургу Николаю Амосову.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, скульптура установлена ​​на фасаде здания по ул. Б. Хмельницкого, 42, где с 1971 года жил Николай Амосов. Она сделана из бронзы в форме анатомического сердца.

Скульптура интерактивная: к ней можно прикоснуться и почувствовать сердцебиение. Такое же бронзовое сердце появилось и на здании Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Это 29-я мини-скульптура в рамках проекта «Ищи».

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Кроме того, в рамках проекта созданы интерактивные карты и экскурсионные маршруты, чтобы люди легко их находили. Возле каждой скульптуры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать ее историю.

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Автор: Светлана Закелова