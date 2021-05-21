Основными локациями праздничных мероприятий станут Андреевский спуск, Арка дружбы народов и Певческое поле.

В Киеве из-за эпидситуации с COVID-19 в День города будет меньше массовых мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В связи с эпидемической ситуацией формат проведения массовых мероприятий будет изменен. Их будет значительно меньше. А те, которые состоятся, - адаптируют к действующим карантинным требованиям", - рассказал Кличко.

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Он напомнил, что праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией по Андреевскому спуску.

Основными локациями праздничных мероприятий, добавил он, станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Состоятся и различные спортивные соревнования, в частности, традиционный благотворительный "Пробег под каштанами".

Программа мероприятий ко Дню Киева

Согласно программе, 29 мая состоится торжественное открытие 50-го юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который будет проходить в ореп air формате в течение недели. На фестивале покажут до 200 кинокартин. 29-30 мая на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие Kyiv fan fest.

Также запланирован и ряд спортивных событий. Празднование Дня Киева начнется со спортивного благотворительного проекта в Украине "Пробег под каштанами", который в этом году состоится в четыре старта. 29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, возле Арки дружбы народов, а также парусная регата на Киевском речном вокзале у причала № 6 (возле Церкви Святого Николая).

В Музее истории города Киева с 26 по 28 мая продлится межмузейный выставочный проект "Большая семерка", а 29-30 мая там презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киеве". С 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках". 28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Як тебе не любити, Києве мій".

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Автор: Инна Андалицкая