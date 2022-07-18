Также планируется снести 1500 частных домов, 1183 – отремонтировать.

В Ирпене на Киевщине почти 100 многоквартирных и 1183 частных домов, поврежденных во время наступления российских войск, подлежат ремонту.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин во время телемарафона.

"На сегодняшний день 40 многоэтажных домов в Ирпене мы подали на демонтаж, почти 100 домов подлежат капитальному ремонту", - сказал мэр.

Также, по информации Маркушина, почти 1500 частных домов нужно демонтировать, а 1183 – возможно отремонтировать.

Он добавил, что коммунальные предприятия делают все возможное для того, чтобы отопительный сезон в городе начался вовремя.

"Сейчас проводится ремонт сетей, ремонт центральных котельных, Ирпень и будет вовремя подготовлен к отопительному сезону", - заверил городской голова.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после посещения разрушенного российскими войсками города Ирпень заявил, что Украина должна быть способной одержать победу в войне.

16 июня, Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень. Они осмотрели разрушенный город и ознакомились с планами его восстановления.

Вас также могут заинтересовать новости: