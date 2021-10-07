Правоохранители проверяют всю информацию о том, каким образом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили выехал из Украины.

Пограничники проводят расследование обстоятельств пересечения границы бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В ситуации с гражданином Украины Михаилом Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка", - сказал Демченко.

В частности, расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы.

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"Детально проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины. В настоящее время ряд должностных лиц Южного регионального управления (ГПСУ) на время расследования и получения заключений отстранены от исполнения служебных обязанностей", - добавил Демченко.

Саакашвили уехал в Грузию - что известно

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября во Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

3 октября грузинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экс-президент якобы пересек грузинскую границу в грузовике, будто бы весь путь из Украины в Грузию Саакашвили провел в вентиляционной кабине авто.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Виталий Саенко