Среди звуков, из которых образовали скульптуру, - звон баллончиков стрит-арта, шум моторной лодки, треск костра, эхо в пустом зале, аплодисменты и громкий смех.

В городе Днепре в пятницу, 10 сентября, открыли новую скульптуру "Звуки Города". Это арт-объект, в который трансформировали целый ряд звуков - гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и даже "ворчание" холодильника "Днепр".

Инициатором современной арт-скульптуры стала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Среди других звуков, из которых образовали днепровскую скульптуру, - звон баллончиков стрит-арта, шум моторной лодки, несущейся по волнам, треск костра, эхо в пустом зале, аплодисменты и громкий смех.

"Живем в новое время, когда развивается страна, развивается инфраструктура. Мы меняемся изнутри. Ищем новые формы самовыражения. Наш проект "Звуки города" - именно об этом. Впервые звук превратился в форму", - сказала во время открытия скульптуры Алена Тимошенко.

Она рассказала, что над созданием арт-объекта работали скульпторы, художники, саунд-продюсеры. Сначала команда тщательно "собирала" звуки. Записанные аудиодорожки обработали в программе звукового дизайна, а затем изготовили на производстве.

Авторы проекта учли и ассоциации других известных днепрян. Юмориста, актера и шоумена Юрия Ткача, соучредителя, председателя правления ОО "Ассоциация Noosphere" Михаила Рябоконя, художника Валерия Zdesroy, руководителя международной организации "Street Workout" Дениса Минина.

"Звуки города" объединили искусство и технологии, воспоминания и чувства. Гордимся, что Днепр присоединился к такому креативному, технологическому и интересному проекту. Доказываем, что промышленная столица Украины очень творческая", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Первую скульптуру проекта открыл президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа". Она посвящена полуострову. Днепровская - уже третья.

Арт-инсталляции "Звуки Города" подготовили и для Киева, Львова, Одессы, Харькова, Мариуполя, Крыма. Проект воплотили к 30-й годовщине Независимости Украины. Над ним работала команда из 117 человек.

Автор: Иван Бойко