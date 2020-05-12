В детской поликлинике в Харьковской области зафиксировали вспышку коронавируса (видео)

По словам чиновников, медики чувствуют себя удовлетворительно, у некоторых болезнь проходит бессимптомно.

В небольшом городе Первомайский в Харьковской области закрыли детскую поликлинику.

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Как говорится в сюжете ТСН, там зафиксировали вспышку коронавируса среди персонала. Заболели девять медиков. Двух – госпитализировали, другие самоизолировались и находятся под дистанционным наблюдением семейных врачей.

По словам чиновников, медики чувствуют себя удовлетворительно, у некоторых болезнь проходит бессимптомно.

Сейчас выясняется источник заражения, предварительно это заробитчане, которые вернулись из РФ.

Между тем, поликлиника будет на карантине до тех пор пока ее полностью не продезинфицируют.