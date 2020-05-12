В детской поликлинике в Харьковской области зафиксировали вспышку коронавируса (видео)
10:50, 12 мая 2020Общество
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По словам чиновников, медики чувствуют себя удовлетворительно, у некоторых болезнь проходит бессимптомно.
медики чувствуют себя удовлетворительно, у кого болезнь проходит бессимптомно \ УНИАН
В небольшом городе Первомайский в Харьковской области закрыли детскую поликлинику.
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Как говорится в сюжете ТСН, там зафиксировали вспышку коронавируса среди персонала. Заболели девять медиков. Двух – госпитализировали, другие самоизолировались и находятся под дистанционным наблюдением семейных врачей.
По словам чиновников, медики чувствуют себя удовлетворительно, у некоторых болезнь проходит бессимптомно.
Сейчас выясняется источник заражения, предварительно это заробитчане, которые вернулись из РФ.
Между тем, поликлиника будет на карантине до тех пор пока ее полностью не продезинфицируют.
Инфографика УНИАН
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