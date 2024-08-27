В Чернигове депутат-застройщик Тарасовец обманул людей на $20 миллионов и может сбежать за границу, - СМИ

Тарасовец, до недавнего времени возглавлявший земельную комиссию городского совета, пытается распродать часть своих активов и, вероятно, бежать за границу, заявили источники издания.

В Чернигове сотни людей могут остаться без проплаченных квартир в новостройках из-за действий компании "Основа Буд-7", принадлежащей уже бывшему депутату горсовета Юрию Тарасовцу, сообщает Telegraf.

Сумма, на которую обманули людей, может достигать $20 млн. Речь идет о квартирах, за которые "Основа Буд-7" взяла у черниговчан деньги, но в результате дома не были сданы и есть большой риск, что уже и не будут сданы в эксплуатацию.

Это первый за последние десятилетия столь масштабный строительный скандал в Чернигове, ведь со времен украинской независимости в городе фактически не было недостроев.

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Сам же Тарасовец, до недавнего времени возглавлявший земельную комиссию городского совета, пытается распродать часть своих активов и, вероятно, бежать за границу, заявили источники издания.

"Семья черниговского застройщика уже живет в США. Юрий Тарасовец в начале этого года без объяснений составил мандат депутата городского совета и это, очевидно, может облегчить возможность выезда из страны", – говорится в материале.

Среди проблемных объектов Тарасовца – элитная высотка ЖК Киев Sky в центре города. Уже четвертый год люди не могут заселиться в 16-этажку, потому что застройщик не провел электричество.

Еще один ЖК называется "Александровский" и там, как пишет издание, людям продали квартиры в домах, которых вообще не будет существовать. Несколько запланированных секций "Основа Буд-7" не сможет сдать, потому что там расположен городской водозабор. "В ЖК "Александровский" распродано шесть секций, а построено всего две. Черниговчанам продали то, чего не существует и не будет", - рассказал один из чиновников горсовета Чернигова.

На другом объекте компании, в микрорайоне Масаны, за уже приобретенное и сданное жилье у людей требовали доплату по 200-230 тыс. грн. Но даже несмотря на доплаты, "Основа Буд-7" так и не построила обещанные социальные объекты, а сам дом был сдан с нарушениями, на что регулярно жалуются жильцы.

Как отмечается, бизнес Юрия Тарасовца сформирован по принципу строительной пирамиды, опирающейся на местный Поликомбанк, принадлежащий его отцу Николаю Тарасовцу. Но сам Поликомбанк недавно получил предупреждение от НБУ и может быть ликвидирован.

"Тарасовец настолько увлекся закупкой новых объектов по городу за средства, которые получал от черниговчан, что сформировал слишком большой кассовый разрыв", - объясняется в материале. Пока не поздно, эксперты советуют обманутым жителям обращаться в суды.