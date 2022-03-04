Мир выражает поддержку нашему государству любыми средствами.

В первые дни российского вторжения в Украину страны ЕС запретили самолетам агрессора доступ в свое воздушное пространство. Израиль пока не присоединился к этой инициативе, но жители государства все равно выступают против оккупантов. Недавно свой протест выразили сотрудники аэропорта в Тель-Авиве. Они подавали сигналы российскому авиалайнеру украинским флагом.

На видео ниже показываются действия работников аэропорта. Один из них машет нашим сине-желтым флагом. А когда камера переводится на самолет, то можно заметить, что на нем присутствует символика Российской Федерации. Сотрудники аэропорта в Тель-Авиве лишний раз напомнили о мировой поддержке Украины. Оккупантам теперь нигде не рады.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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