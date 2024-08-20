Известный украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Он опубликовал на своей странице в Instagram видео с заседания Верховной Рады Украины, которая во вторник, 20 августа, приняла закон №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

"Действительно "делаем историю". Безбожники думают, что победили... Не обманывайте себя: Бог опозорен не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Невозможно высмеять или обмануть Бога, его церковь и его служителей. Каждому в свое время Бог воздаст по его словам и делам", - написал спортсмен.