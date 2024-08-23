УПЦ МП подтверждает, что Порошенко служил в церкви пономарем, - СМИ

Экс-президент Петр Порошенко служил пономарем в УПЦ Московского патриархата и много лет был ее меценатом. Об этом идет речь в ответе УПЦ МП на запрос адвоката Елены Исаевской, пишет "Закон и бизнес".

"В свое время Порошенко был прихожанином и меценатом Украинской православной церкви... Учитывая информацию, где Порошенко в стихаре несет икону в окружении духовенства УПЦ, можно сделать вывод, что он в то время выполнял послушание пономаря", - ответили церковники. Они объяснили, что пономарь - это мужчина-мирянин, который относится к низшей ступени церковнослужителей.

Поэтому этот ответ опровергает утверждение, что якобы Порошенко никогда не служил московскому патриархату. А меценатство в данном случае можно оценивать, как прямое финансирование УПЦ МП.

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По мнению "Закон и бизнес", Порошенко мог использовать служение в московской церкви для своей карьеры в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова, где он работал министром. И в 2012 году даже подарил Януковичу оригинал картины Айвазовского.

Напомним, что по данным СМИ, Порошенко вел бизнес в РФ даже после аннексии Крыма.

Также Порошенко обвиняли в сговоре с РФ и боевиками "ЛДНР" во время боевых действий в 2014-2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Он непосредственно давал указания договариваться с Путиным. В этот же период в интернете был опубликован разговор, во время которого Порошенко сказал Путину "Жму руку! Обнимаю!".