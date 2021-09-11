Как архитектор он создал герб Киева, который утвердили в 1969 году. Другое его произведение - так называемая "летающая тарелка" на станции метро "Лыбедская".

Сообщество "Свидетели Флориана", посвященное творчеству художника Флориана Юрьева, сообщило о его смерти.

"Сегодня утром ушел из жизни Флориан Ильич Юрьев. Ему было 92 года", – говорится в сообщении.

Аналогичную информацию обнародовала общественная организация "Музей современного искусства".

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"Сегодня утром в кругу близких друзей умер Флориан Юрьев. Архитектор, художник, мастер скрипичных музыкальных инструментов, педагог. 11 августа ему исполнилось 92 года. Флориан был изобретателем и авантюристом, мыслителем, поэтом, музыкантом и художником. Он был настоящим аристократом духа. Этой планете точно будет недоставать его таланта", – говорится в сообщении общественной организации.

Кто такой Флориан Юрьев

Флориан Юрьев родился в Сибири в 1929 году. Кроме изобразительного искусства и архитектуры, был известен, в частности, как искусствовед, общественный деятель, композитор, мастер-художник скрипичных музыкальных инструментов.

По себе Юрьев оставил скрипки, метод цветовой фонетической транскрипции, чтобы цветом записывать музыкальные произведения, делать цветные партитуры, теорию цветомузыки и картины, которые эту теорию иллюстрируют.

Как архитектор он создал герб Киева, который утвердили в 1969 году. Другое его произведение - так называемая "летающая тарелка" на станции метро "Лыбедская" - здание Украинского института научно-технической и экономической информации Министерства образования и науки.

Автор: Ирина Погорелая